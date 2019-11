VIDEO | Tartu lähedal lahvatas maanteel auto leekidesse

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et inimesed said põlevast autost kiiresti välja. Kohapeal on politsei ja liiklus on mõne võrra häiritud.

Õnnetus juhtus Tartu poolt vaadatuna mõnisada meetrit enne Aovere tanklat. Kella 13 paiku oli aga üks sõidurada juba avatud.

Delfiga suhelnud pealtnägija sõnul läks auto põlema sõidu ajal, kosta oli 4-5 suurt pauku.

Kella 14.30 paiku transporditi tuleroaks langenud auto minema ja liiklus on taas avatud.