VIDEO | Tallinnas Õismäe teel põrkas kokku kaks sõiduautot

Kuniks osapooles kindlustuspabereid vormistasid, reguleeris teine mupo inspektor liiklust ja kolmas vestles bussi esiistmel liiklusõnnetusest ehmatusega pääsenud lastega.

„Igas mupo patrullautos on meil igaks juhuks olemas kindlustusblanketid,“ ütles kohapeal viibinud mupo vaneminspektor Talehh Gusseinov. „Kui näeme õnnetust, siis tuleme tingimata appi. Minul isiklikult on see juba teine kord kuu aja jooksul, kui olen samalaadsesse olukorda sattunud."

Gusseinovi arvates on see kindlasti abiks õnnetusest šokis olevatele sõidukijuhtidele, kes ei pruugi kohe osata adekvaatselt reageerida ning vajavad nõu ning ka kindlustusblankette. Samuti säästetakse nii tema sõnul ka ülekoormatud politseid.