VIDEO | Tallinna-Tartu maanteel veokiga kihutanud roolijoodik saadeti riigist välja

15. septembri pärastlõunal teatasid Järvamaal, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel liikunud tähelepanelikud kodanikud kahtlase sõidustiiliga veokist Scania. Politseinikud reageerisid teatele ja pidasid veoki maantee 92. kilomeetril kinni.

„Patrull tuvastas, et veoki roolis olnud 33-aastane Ukraina kodanik oli tarvitanud alkoholi ja pidas ta kinni,“ ütles Paide politseijaoskonna patrulltalituse juht Halar Hallimäe. Lisaks sellele oli mees manipuleerinud ka oma sõidumeerikut ja juhtis veokit talle kohustuslikul puhkeajal. „Mehele määrati kiirmenetlusega teo eest karistuseks rahatrahv ja ta saadeti riigist välja.“

Hallimäe sõnul olid politseinikele väga ohtliku sõidukijuhi liiklusest kõrvaldamisel suureks abiks tähelepanelikud liiklejad. „Maanteel liikunud autojuhid märkasid ohtlikke manöövreid sooritanud veokijuhti ja andsid häirekeskusele oma kahtlustest teada. Tänu nende abile oli politseinikel võimalik kiiresti reageerida ja veokijuhti kontrollida ning kõrvaldada liiklusest ohtlik sõidukijuht. Suur aitäh tähelepanelikele liiklejaile!“ ütles Hallimäe.

Patrulltalituse juht kutsub ka kõiki teisi liiklejaid märkama ja kahtlase sõidustiiliga juhtidest politseile hädaabinumbril 112 teada andma. „Nii saab igaüks meist kaasa aidata turvalisuse tagamisele liikluses. Hoolime üksteisest!“

Sel aastal on politsei liiklusest kõrvaldanud 4845 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Liiklusõnnetusi, kus on osalenud ka veokid on aset leidnud 72.