VIDEO | Tallinna-Tartu maantee alguses põrkasid kokku kaks sõiduautot, liiklus osaliselt häiritud

Õnnetuse tõttu on liiklus ühel rajal Tartu suunal osaliselt häiritud ja tekkinud on ka ummik.

Häirekeskus on sündmuse nimetanud raskeks liiklusõnnetuseks..

Politsei pressiesindaja Kristina Kostina ütles Delfile, et teadaolevalt sõitis üks auto teisele tagant sisse ja 19.30 ajal jõudis sündmuskohale avariigrupp.

Kostina teatas kell 19.50, et viga sai õnnetuses kolm inimest ja neile saabus ka kiirabi.

Esialgsetel andmetel oli üks sõidukijuhtidest joobes.

Liiklusrakenduses Waze on kaasliiklejad märkinud, et liikluses suunal pealinnast välja on hetkel täielik seisak. Soovitatakse sõita ringiga.

Sündmuskohal on mitu politseipatrulli ja avariigrupp. Politsei palub kohapeal kõikidel järgida politseinike korraldusi.

Uudist täiendatakse.