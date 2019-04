VIDEO | Tallinna lähedal on Narva maantee Narva suund õnnetuse tõttu osaliselt suletud

Lugeja saadetud videost on näha, et avariisse on sattunud sõiduauto Suzuki Liana ja maastur Toyota RAV-4.

Politsei pressiesindaja ütles Delfile, et teade õnnetusest tuli kell 14.22.

Õnnetuses sai viga 81-aastane naine, kelle kiirabi toimetas haiglasse kontrolli.

Liiklus oli sündmuskohal häiritud, kella 16.35 ajal aga liiklus taastati.