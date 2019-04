VIDEO | Tallinna lähedal oli Narva maantee Narva suund õnnetuse tõttu osaliselt suletud

Lugeja saadetud videost on näha, et avariisse on sattunud sõiduauto Suzuki Liana ja maastur Toyota RAV-4.

"Täna kell 14.22 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Tallinna-Narva maantee 19. kilomeetril. Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus, kui sõiduauto Suzuki seisis tehnilise rikke tõttu paremal teeservas, kui sõidukile sõitis tagant otsa sõiduauto Toyota," ütles Põhja prefektuuri avariipolitseinik Illimar Kosk. Kokkupõrke tagajärjel paiskusid mõlemad sõidukid vastu metallist teepiirdeid.

Õnnetuse tagajärjel sai vigastada 81-aastane naine, kes istus Toyota tagaistmel ega kasutanud turvavööd. Naine toimetati haiglasse. Toyotas viibis kokku kolm inimest, Suzukis oli üks inimene. Mõlema auto juhid olid kained.

"Tuletan liiklejaile meelde turvavöö kinnitamise vajalikkust, et õnnetuse korral ära hoida või leevendada vigastusi. Nii maanteel kui ka linnaliikluses olgu fookus alati liikluses toimuval," lisas Kosk.

Liiklus oli sündmuskohal häiritud, kella 16.35 ajal aga liiklus taastati.