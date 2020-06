VIDEO | Tähelepanelik inimene aitas Tallinna vanalinnas tabada roolijoodiku ja imestab - miks purjutajalt juhiluba ära ei võetud?

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhtivuurija politseikapten Kaja Hunt kinnitab, et tähelepanelik autojuht märkas Tallinnas Vene tänaval 31. märtsil kella 18.30 paiku võimalikku joobes juhti sõiduauto Mercedes roolis, andis sellest politseile teada ja takistas sõiduki lahkumist kohapealt politsei saabumiseni. "Politseinikud tuvastasid roolikeerajal alkoholijoobe. Kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on praegu käimas kriminaalmenetlus ja asi on saadetud Põhja ringkonnaprokuratuuri."

Lugeja ütles, et nägi ka umbes kuu hiljem sama juhti Tallinnas sõitmas. "Miks ta võib ikka roolis olla," on ta murelik.

Hunt selgitab, et menetluse läbiviimise ajal võib inimene, kellel on kehtiv juhtimisõigus, autoroolis olla, kuni menetluse otsuse vastuvõtmiseni. "Karistuseseadustiku paragrahv 424 kohaselt võib kohus joobeseisundis sõidukijuhtimise eest inimest karistada rahalise karistuse või vanglakaristusega, kui tegemist on korduvrikkumisega, siis vanglakaristuse ja juhtimisõiguse äravõtmisega. Esmaste rikkumiste puhul võib prokuratuur suunata autojuht rehabilitatsiooniprogrammi "Koju", sellisel juhul säilib isikul ka juhtimisõigus."

Ta lisab, et politsei on väga tänulik inimestele, kes oskavad võimalikke ohtlikke juhte liikluses märgata ja annavad sellest politseile teada, niimoodi muutub meie liiklus turvalisemaks. "Oma panuse peaksid kindlasti anda lähedased ja sõbrad, märgates, et lähikondalasel tekkinud alkoholiprobleem või inimesel on vale ja ohtlik suhtumine joobes juhtimisse, sekkuma ja aitama lähedast õigele teele, alustades sellest, et mitte lubada teda joobes peaga rooli."