VIDEO | Tagaajamine Narvas: juhtimisõiguseta noormees üritas oma autoga politsei eest pageda. Viimaks lõpetas ta keset põldu

29. aprilli õhtul märkasid politseinikud Narva linnas mootorsõidukit Peugeot, mille juht eiras politsei poolt antud peatumise märguannet. Politseinikud sõitsid talle järele ning viimaks peatus sõiduauto Narva-Jõesuus põllul. Sõidukist väljus noormees ning üritas põgeneda metsa. Politseinikud pidasid ta koheselt kinni.

Noormehele esitati kahtlustus mootorsõiduki süstemaatilises juhtimisõiguseta juhtimises.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ragnar Plistkini sõnul taotles ta 19-aastase noormehe vahistamist, kuna tema puhul esineb kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise oht. "Noormees eiras tahtlikult liiklusjärelvalvet teostanud politseiametniku peatumise märguannet ning sõitis seejärel 14 minuti jooksul teda politseiautodega jälitatavate politseiametnike eest põgenedes suurel kiirusel mööda Narva tänavaid," lisas abiprokurör Plistkin.

Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb sõnas, et halvimal juhul võib selline rikkumine lõppeda raskete tagajärgedega.

"Üritades pääseda karistusest, riskitakse millegi võrreldamatult suuremaga - näiteks enese või teiste liiklejate eludega. Praktika on näidanud, et põgenemine ei ole olnud kunagi hea lahendus, seda enam, et oskus süüd tunnistada ning järeldusi teha on nii inimlikus kui ka juriidilises mõttes alati kergendava asjaoluna arvestatav," lisas Urb.

Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning võttis noormehe üheks kuuks vahi alla.