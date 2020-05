VIDEO | Prokurör kohtuotsusest: midagi ei viita, et Karel Šmutovil läinuks pilt eest mustaks, ta käitus rahulikult

Maakohtu tänase otsusega kvalifitseeris kohus ümber Šmutovile esitatud süüdistuse teise inimese tapmises ja tunnistas ta süüdi provotseeritud tapmises, mõistes karistuseks kaks aastat ja viis kuud reaalset vangistust.

Prokurör nõudis karistuseks seitse aastat. Hiljem ajakirjanike ees otsust kommenteerides nentis ta, et see oli vähem, kui ta küsis. "Loen edasi kohtuotsusest, siis otsustame, mis edasi saab." Ta arvab, et pigem ootab ees apellatsiooni kirjutamine.

Märkimisväärne tegur karistuse puhul oli see, et Rätte käitumine tekitas kohtu hinnangul süüdistatavas äkki sellise hingelise erutuse seisundi, mida kohus loeb vastutust kergendavaks isikutunnuseks. Eeltoodust tulenevalt luges kohus tuvastatuks provotseeritud tapmise objektiivse koosseisu – Šmutov pani tapmisena kvalifitseeritava teo toime äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundis, mille põhjustas Rätte poolne vägivald, solvangud ja ähvardused tema suhtes.

Prokurör nii ei arva. "Ei ole nõus, vastasel juhul oleks sellise süüdistuse esitanud." Ta märgib, et süüdimõistetu käitus sündmuskohal adekvaatselt ning rahulikult, midagi ei viidanud, et oleks selline tugev hingeline seisnud, mis pildi eest mustaks lööb.

Otsus ei ole veel jõustunud ja see on võimalik vaidlustada ka Šmutovi kaitsjatel.