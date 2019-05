VIDEO | Pöörane tagaajamine Rakveres: juhtimisõiguseta mees põgenes politsei eest kiirusel 120 km/h, autos viibis laps

Pühapäeval kella 13.45 paiku märkasid patrullpolitseinikud Näpi alevikus liikumas sõidukit Mercedes-Benz, mille kohta on politseile varasemalt teatatud, et sellega võib ringi sõita ilma juhtimisõiguseta mees.

Politseinikke märgates kiirendas juht ja keeras Rakvere suunas.

Politseinikud järgnesid autole ning andsid peatumismärguande, mida juht eiras. Mees üritas politseinike eest põgeneda ning võis linnas liikuda kiirustel kuni 120 km/h.

Rakvere linnas Jaama tänaval kaotas 23-aastane mees sõiduki üle juhitavuse ning sõitis teelt välja ja põgenes seejärel joostes.

Politseinikud pidasid mehe kinni. Autos viibisid kaasreisijatena 22-aastane naine ja alaealine laps.

Sündmustest edastati Delfile ka video sellest, mis toimus autos sees.

Videos on selgelt kuulda lapse häält, kes tagaistmel istub. Video filminud mees pistab kaamera kord aknast välja, kord filmib politseinikuid läbi tagaklaasi. "See on küll gangsta," kommenteerib ta.

Video filminud mees annab juhtimisõiguseta autot juhtinud mehele nõu, kuspool autot politseinikud parasjagu on ning annab nõu autost välja joosta.