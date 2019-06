VIDEO | Politseipatrull oli sunnitud Paides põgeneva sõiduki peatamiseks sellele ette sõitma

Eile kella 18.07 ajal sai häirekeskus tähelepanelikult inimeselt teate, et Türilt liigub Paide poole kahtlase sõidustiiliga auto, mille juht tundub olevat joobes. Patrull leidis kirjeldusele vastava auto õige pea ja politseinikud andsid sellele kella 18.14 ajal Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 86. kilomeetril Männaru kurvis peatumismärguande.

Järelhaagisega kaubikut Opel Vivaro juhtinud autojuht aga eiras talle antud märguannet ja hakkas politseinikel eest ära sõitma. Auto sõitis Paide linna sisse ja jõudis seal liikuda mööda erinevaid tänavaid kuni kesklinnani välja. Kuna auto liikus ohtlikult mööda linnatänavaid, otsustasid politseinikud sõiduki sundpeatada, sõites sellele ette. Mõlemad sõidukid said selle tagajärjel kahjustada.

Foto: Lääne prefektuur

Auto roolis olnud 61-aastane mees osutas politseinikele vastupanu, mistõttu tuli ametnikel tema kinnipidamisel ja käte raudu kasutada ka jõudu. Politseinikud selgitasid välja, et mees oli kaine, kuid ta toimetati politseijaoskonda ja tema suhtes alustati väärteomenetlust. Mees põhjendas politseinike eest ärasõitu sellega, et tahtis teha veidi tsirkust ning näha, kuidas korrakaitsjad oma tööd teevad.

"Politseinike antud peatumismärguanne tähendabki seda, et tuleb peatuda ja kindlasti ei ole mõistlik mõelda, et me jätame sellisele asjale reageerimata. Selles olukorras ei ole meile ju teada, mis on see põhjus, miks inimene ei peatu," ütles Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus. "Kindel on aga see, et linnatänavatel kihutamine ja politseinike eest põgenemine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav."