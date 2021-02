VIDEO | Politsei palub abi PERHi ülemarst Peep Talvingut rünnanud mehe kindlaks tegemisel

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kõneles, et politsei pidas eile kinni 36aastase mehe ning kontrollis tema seotust PERHi ülemarsti ründamisega. "Kriminaalpolitseinikud tegid neljapäeva jooksul erinevaid menetlustoiminguid ning kogutud tõendite järgi piisavalt alust pidada mees kinni ning kuulata ta üle,“ ütles Tambre.

Tambre sõnul andsid kinnipidamiseks alust eelkõige sündmuskoha lähistelt kogutud valvekaamerate materjal ning sündmuskohalt kogutud tõendid.

Kahtlustuse esitamise järel tegi politsei menetlustoiminguid ka mehe elukohas ja sõidukis. Pärast ülekuulamist vabastas politsei mehe täna kella 15 ajal.

Urmet Tambre lisas, et mehe vabastamine ei tähenda, et politsei välistab tema seotuse, kuid praegu ei ole mees enam kahtlustatav. "Jätkame rünnaku asjaolude uurimist, ootame ka ekspertiiside vastuseid ning teeme omalt poolt kõik, et ründaja isik ja motiiv välja selgitada,“ ütles Tambre.

Politsei palub inimeste abi sündmuskoha lähistel olnud valvekaamera salvestistelt ründaja tuvastamiseks. Kõigil, kellel on infot videol nähtava kollase jopega mehe isiku kohta, palub politsei ühendust võtta telefonil 56904272 või meilitsi hisko.vares@politsei.ee.