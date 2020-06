VIDEO | Politsei Laagna tee mõrtsukjuhist: "See on nagu Saaremaa kihutajaga. Kõik teadsid milline mees on, aga mitte midagi ette ei võetud"

Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht Valdo Põder rääkis Eesti meediale eilsest ohvriterohkest päevast liikluses. Tema sõnul pidid lähedased teadma, et Laagna teel õnnetuse põhjustanud 20-aastane lubadeta juht on väga riskantse liikluskäitumisega, kuid keegi ei teinud midagi.

"Mina usun, et kõik õnnetused on välditavad. Nende kolme õnnetuse ühiseks jooneks oli suur kiirus. Usun, et see BMW juht, kes kihutas Laagna teel, et tema lähedased teadsid, milline see mees on, milline on tema käitumine ja see, et ta ilma lubadeta liikluses igapäevaselt osaleb ja on suure riskikäitumisega. Politsei ja riik ei suuda üksi kõiki õnnetusi ära hoida. Seal on väga suur roll lähedastel. Teie ju näete ja teate, mida inimesed teevad vabal ajal ja milline on nende käitumine, ja kui te selle vaikides heaks kiidate, siis ongi tagajärjed sellised nagu need möödunud ööpäeval olid," sõnas Põder.

"Ma julgeksin paralleele tõmmata Saaremaa sõidukijuhiga, kus ka kogu küla rääkis, et me ju teadsime, milline see mees on, aga tegelikult mitte midagi ette ei võetud."

Laagna teel kihutanud autojuht on praegu arstide hoole all, kuid eeldatavasti vahistatakse ta täna õhtul.

Eile oli liikluses väga ränk päev, kui õnnetustest hukkus neli inimest ning viga sai 25.