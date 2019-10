VIDEO | Põgeneda üritanud roolijoodik tabati võrkaia otsast, kuhu patune kinni oli jäänud

Videost on näha tagaajamist, mis mõne minuti kestis. Põgenemine tipnes sellega, et mees sõitis tupikusse ning üritas siis jalgsi põgeneda. Liiklusjärelevalvekeskus teatas, et mees tabati võrkaia otsast, kuhu ta oli kinni jäänud.

Keskus teatas, et tegemist oli 42-aastase meesterahvaga, kes oli kõvasti alkoholi tarvitanud. Samuti oli ta unustanud oma varasemad samalaadsete rikkumiste eest saadud karistused ning ka tõsiasja, et mees ei ole kunagi juhilube omanud.

Harju Maakohtus tuletati mehele tema varasemad patud meelde ja seekordse kohtuotsuse kohaselt tuleb tal 25 päeva aresti kohseselt ära kanda. "See peaks olema piisav aeg oma tegude üle järgi mõelda," teatas keskus.

Liiklusjärelevalvekeskus tuletab juhtidele meelde, et juhtimisõiguseta või eelnevalt alkoholi tarvitanud juhina liikluses osaledes ja põhjustades süülise liiklusõnnetuse, hüvitab liikluskindlustus kannatanule kahjud, kuid hiljem nõuab süüdlaselt kahjud sisse.

"Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on 2019 aasta esimese 6 kuu keskmine ühe liiklusõnnetuse kahju 1791 eurot. Suurim liiklusõnnetusega tekitatud kahju on Eestis olnud 2,7 miljonit eurot (2015). Tõenäos, et alkoholi tarvitanud või juhtimisõigust mitteomav juht satub liiklusõnnetusse on kordades suurem kui korralikul sõidukijuhil," teatas järelevalvekeskus.