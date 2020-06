VIDEO | Pirital manööverdanud liiklushuligaani suhtes alustati menetlust. PPA esindaja: tema käitumine oli vastutustundetu

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe sõnas, et möödasõit on liikluses üks ohtlikumaid manöövreid ja enne selle sooritamist peab autojuht täielikult veenduma kõiki asjaolusid arvestades, et see on ohutu.

"Selle autojuhi käitumine oli vastutustundetu ja see seadis ohtu kaasliiklejaid. Ta tegi möödasõitu, veendumata manöövri ohutuses, jättes tähelepanuta seda, et reguleerimata ülekäigurajale võib ootamatu astuda jalakäija, ja samuti oli see möödasõit ohtlik nii autodele kui ka jalgratturile," lisas ta.

Politsei alustas väärteomenetlust liiklusseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb möödasõidu nõuete rikkumine.

"Palume inimestel, kes märgavad ohtlikku olukorda, anda sellest kohe teada häirekeskuse numbrile 112, et politsei saaks kiiresti olukorda sekkuda," märkis Kullamäe.