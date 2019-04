VIDEO | Peterburis paiskus BMW rahva hulka: kuus inimest sai viga, nende seas ka üks eestlanna

Väljaanne Fontanka kirjutab, et õnnetus juhtus eile pärastlõunal kella poole nelja paiku Antiškovi silla juures. BMW kiiruseks oli hinnanguliselt 120 kilomeetrit tunnis. Juhi jaoks oli fooris keelav punane tuli, kuid ta üritas ikka ristmikku ületada. Tema sõiduk põrkas aga kokku ühe Peugot'iga. BMW paiskus kõnniteele, kus kõndis palju inimesi.

BMW sõitis esmalt otsa 57-aastasele mehele, kes lendas kokkupõrke järel üle silla ääre jõkke. Lisaks sai veel kolm jalakäijat viga: üks laps ning Saksa ja Eesti kodanikud. Viimase kohta on uudises kirjas, et ta on naissoost, vanust pole märgitud. Jõkke lennanud mees (Vene kodanik) on tema abikaasa. On teada, et eestlanna viidi haiglasse, kuhu ta jääb ravile. Tema vigastused pole eluohtlikud, küll aga on raskes seisundis tema abikaasa.

BMW roolis oli 29-aastane mees, auto on registreeritud tema nõo nimele. Juht ja kaasreisija said samuti viga. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.