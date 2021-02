VIDEO | Peep Talvingu rünnaku tagamaad: ilmselt oli tegu tellimustööga. Üks kahtlustatavatest andis end ise üles

Uurijad töötasid vahetustega päeval ja öösel, et leida kurjategijate planeeritud tegevuses eksimusi, mis võimaldaks neid tuvastada, teatas PPA. Kogutud tõendid näitavad selgelt kahe mehe osalust rünnaku planeerimises ja toimepanemises.

"Täna hommikul pidasime kinni rünnakuga seotud 61-aastase mehe ning ta andis oma ütlused toimunu kohta, mis kinnitab uurijate versiooni, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Politsei otsib veel taga teo toimepanemises kahtlustatavat 54-aastast Toomast. Mees on politseile varasemast tuttav ning tegemist on ka kuritegelikus maailmas tuntud inimesega.

Toomas Erm Wilsoni nimi jooksis ajakirjandusest läbi juba 90ndate lõpus, eeskätt seoses Kemerovo kuritegeliku ühenduse tegevusega. Eesti Ekspress kirjutas 2002. aastal, et Toomas Erm Wilson ehk Konksu-Tom on tõusnud Kemerovo jõugu liidrite hulka.

Kemerovo grupeering on tuntud ning ka süüdi mõistetud narkokuritegudes ja väljapressimistes, samuti kuritegeliku taustaga ärimeestele kaitse pakkumises.

Delfi allikad on viidanud, et tegemist võis olla tellimustööga, kus palgati Wilson Talvingut ründama. Omamoodi küsimusi tekitab seegi, et seni allilma hierarhias kõrgel kohal olnud Wilson ise musta töö ära tegi. Just tema oli see, kes Talvingut parklas ootas.

Wilsoni kaaslane andis end ise politseile üles, kui oli kuulnud, et juhtlõngad on juba temani viimas. Ta pole seni kriminaalkorras karistatud, samuti pole ta allilmas tuntud kuju. Ta peeti esialgu kinni 48 tunniks.

Politsei palub kõigil, kes on Toomast näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 56904272 või meilitsi hisko.vares@politsei.ee.

"Töötame aktiivselt, et teine kahtlustatav tabada ning teha selgeks, mis motiivil rünnak toime pandi. Täname kõiki inimesi, kes on juhtumi uurimisele kaasa aidanud. Saime palju kõnesid videost ründajat näinud inimestelt ning oleme teinud väga head koostööd rünnaku toimumispiirkonnas asuvate ettevõtete ja sealsete elanikega, mis annab kinnitust, et sellistel vägivaldsetel tegudel ei ole Eestis kohta. Nüüd on meie ühine eesmärk leida võimalikult kiiresti teine kahtlustatav," ütles Tambre.