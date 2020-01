VIDEO | Paul Keres: see on Villu Reiljani väljamõeldis, et Vello Kunman palus tal Edgar Savisaare juurde minna ja oma asjad korda ajada

"See on õige otsus," ütleb altkäemaksu süüdistuses õigeks mõistetud Vello Kunmani kaitsja Paul Keres kohtuotsuse kohta. Ta ei oska öelda, miks Kalev Kallo altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises süüdi mõisteti, kuid selle andmises kahtlustatud kolm ärimeest priiks said. "Mille üle mul on hea meel, kui ma nüüd õigesti rehkendan, siis kõik need ärimehed, keda on avalikkuse ees mustatud ja määritud kõik need aastad ja kes selle võitluse lõpuni välja pidasid, mõisteti kõik õigeks," sõnab Keres. "Ma arvan, et see on päris märgiline sõnum."

Kuigi tõsi, Aleksander Kofkin ei jäänud ei süüdi ega süütuks, vaid tema juhtum lõpetati, kuna kohtuasi oli liiga kaua kestnud.

Keres selgitab, et ta klient Vello Kunman eitab kategooriliselt et oleks Edgar Savisaarele midagi pakkunud või temalt midagi palunud. "See on Villu Reiljani väljamõeldis, et Vello Kunman palus tal Edgar Savisaare juurde minna ja oma maja-asjad korda ajada," ütleb Keres.

Ta sõnul hakkas Reiljan seda juttu rääkima alles pärast seda, kui tal oli süüdistajatega kokkulepe sõlmitud. "See juturääkimine oli selle hind, et ta vangi ei läheks. Tal olid ju kehtivad varasemad karistused all ja ta oleks selles asjas süüdimõistmise korral vangi läinud," arvab Keres.