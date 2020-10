VIDEO | Pärnu matusebüroo süütanud ja laipu pildistanud laibarüvetaja peab ühe aasta veel trellide taga veetma

Eile hommikul peetud istungi teises pooles istung esitas prokurör kohtule taotluse asja arutada kokkuleppemenetluses. Pooled läksid kokkuleppele ja kohus ka kinnitas need kokkulepped.

Kohus tunnistas kokkuleppe kohaselt Edgar Põldsami süüdi laibarüvetamises ja võõra asja rikkumises ning hävitamises ja mõistis liitkaristuseks 2 aastat vangistust.

Karistusaja algust arvestab kohus alates mehe kinnipidamist ehk alates eelmise aasta 28. oktoobrist.

Silver Sarapiku tunnistas kohus süüdi süüdi võõra asja rikkumisele ja hävitamisele kihutamises ning mõistis karistuseks 2 aastat vangistust.

Koheselt peab mees ära kandma 4 kuud vangistust. Ülejäänud karistust 1 aasta ja 8 kuud vangistust ei pööranud kohus täitmisele, kui mees ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Põldsam peab tasuma menetluskulud kogusummas 4286,90 eurot ja Sarapik 1518, 50 eurot.

Kohus rahuldas kannatanu Matusebüroo Viimne Tee OÜ hagi mõistes meestele solidaarselt kannatanu kasuks välja 41 796,50 eurot + viivise.

Tsiviilhagi tagamiseks arestitud Põldsami kinnipidamisel leitud sularaha 528 eurot jättis kannatanu kasuks hagi tagamiseks aresti alla.

Põldsam süütas mullu augustis Pärnus matusebüroo Viimne Tee. Majas hoitud lahkunud jäid põlengust puutumata, leekides said oluliselt kahjustada leinasaal, pööning ja kabel.

Turvakaamera lindistuselt on näha, et tuleb noormees, ühes käes on kivi ja teises kanister. "See oli tahtlik ja läbimõeldud tegutsemine, vaadati, millisest aknast kivi sisse lajatada ja läheneti hoovi poolt, et ei oleks segajaid," kirjeldas toona matusemaja juhataja Maie Rohumägi. "Must masendus on hinges, et keegi niimoodi matusemaja rüvetas," lisas ta.

90ndate stiilis äritüli?

Veebruaris ütles prkurör Kaido Tuulemäe, et prokuratuuri versioonis oli süütamise eesmärk selle konkreetse matusebüroo kahjustamine, sest 32-aastase Silveril oli tekkinud matusebüroo omanikega konflikte.

"Silveri plaanide kohaselt pidi tal tulevikus tekkima osalus Pärnu krematooriumis ning oma nägemuses soovis ta kahjustada krematooriumi konkurenti," ütles prokurör Kaido Tuulemäe.