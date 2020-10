VIDEO | Ootamatu manööver päädis Haaberstis kokkupõrkega: üks autodest paiskus üle katuse

Lugeja poolt saadetud videos (täpsustuseks: pardakaamera kellaaeg on seal vale) on näha, et Mustjõe bussipeatuse juures sõidab Honda linnast väljuval suunal. Ühtäkki keerab paremalt kõrvalteelt peateele Hyundai ning kokkupõrge on juba vältimatu.

Mõlemad paiskuvad haljasalale, Honda koguni üle katuse.

Politseist kinnitati Delfile, et mõlemas autos oli kaks inimest. Hyundai kaasreisija viidi haiglasse.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.