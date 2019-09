VIDEO | Õnnelik õnnetus: jalgrattur kimas autole ette

Õnnetus toimus Tartus Pikal tänaval Paju tänava ristmikul ülekäigurajal. Delfi lugeja kirjeldas, et tema vaatevälja jõudis rattur alles siis, kui ta oli tee keskel ehk pidurdamiseks jäi autojuhil minimaalselt aega ja ruumi.

"Õnneks oli kiirus madal ja sain peaaegu seisma. Tabasin auto parema esiotsaga ta tagumist ratast, mis ta tasakaalust välja lõi ja seetõttu laps kukkus," selgitas auotjuht.

Tema sõnul oli poiss kõvasti ehmunud, sest ei saanud sõnagi suust. Õnneks jäi ta terveks ning istus juba vähem kui minut pärast kokkupõrget ratta selga ja sõitis edasi. "Noormehel ei olnud kahjuks ka kiivrit peas, kuid õnneks ei juhtunud midagi hullemat," ütles Delfi lugeja.

Autojuht lisas, et kuigi videost võib jääda mulje, et rattur sattus tema vaatevälja aegsasti, tuleb arvestada sellega, et juhi vaateväli on pardakaamera vaateväljast palju kitsam ja ka madalamal. Seepärast paneb ta südamele, et kõigil liiklejail tuleb olla väga tähelepanelik.