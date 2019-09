Kaitsepolitsei pressiesindaja sõnul viidi majast ära mitmesuguseid lõhkeainega seotud ohtlikke esemeid.

Eile rääkisid majaelanikud, et kapo tegutses trepikoja seitsmenda korruse korteris, kus elav mees kogub metsast igasugu vanavara.

Trepikoja elanik Andres ütles täna Delfile, et oli samuti kuulnud, et tegu oli vanahärraga, kes kogus metsa alt miine ja granaate. Ngau teistele majaelanikele, anti ka Andresele täna hommikul kella 9 paiku teada, et ta võib koju naasta.