VIDEO | Ohtlik olukord: kaks Lux Expressi bussi sõitis Ülemiste keskuse juures punase tule kiuste üle ristmiku

Murelik lugeja saatis oma auto pardakaamera video. Sealt nähtub, et veidi pärast kella 15 sõitis ta autoga Tallinnas Tartu maanteel Ülemiste viadukti alt läbi, et suunduda siis linnast välja. Kõrval on kaks Lux Expressi bussi.

Ristmiku juures süttib fooris punane tuli. Üks bussidest sõidab ikka edasi. Ka teise bussi juht ei jää ootama, vaid võtab kolleegile sappa. Samal ajal on näha, et vasakult tulevad teised sõidukid. Avariid ei juhtu, ent olukord on selgelt ohtlik.

Lux Expressi esindaja Paul Kristjan Lilje sõnas Delfile, et juhtum on kahetsusväärne. "Bussijuhtide poolt täiesti lubamatu ja rumal käitumine. Palume vabandust kaasliiklejate ees ja oleme kõigi vihjete ja videote eest tänulikud, mis sellist liikluskäitumist aitavad avastada."

Küsimuse peale, kas firma plaanib juhtidega vestelda, kinnitas ta, et täna nendega räägitakse ja seejärel otsustatakse, milliseid meetmeid on vaja kastutada, et midagi taolist ei korduks.