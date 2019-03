VIDEO | Ohjeldamatu liiklusrikkuja sai karistuseks 27 päeva aresti

Esmaspäeval veidi pärast keskpäeva märkasid Narva politseijaoskonna piirkonnapolitseinikud Narva kesklinnas Tallinna maantee ja Kangelaste prospekti ristmikul keelatud manöövrit sooritavat mopeedautot, mis tekitas ohtliku olukorra.

Piirkonnapolitseinikud järgnesid talle ja andsid juhile mitu korda peatumismärguande, mida juht eiras ning jätkas sõitu, pannes ohtu nii teised sõidukid kui ka jalakäijad. Mopeedauto juht suundus oma koduhoovi ja mees jõudis koju varjuda.

Kuna liiklusrikkuja ust ei avanud, sisenesid kiirreageerijad korterisse akna kaudu, pidasid mehe kinni ja toimetasid jaoskonda.

Rikkujaks osutus kohalik elanik, 56-aastane mees, kes on ka varem korduvalt liiklusseadust rikkunud.

"Sõidukijuht jõudis kolme minuti jooksul rikkuda peaaegu kõiki liiklusreegleid: sõitis vastassuunas, ületas ristmikku punase tulega, tekitas hulgaliselt ohtlikke olukordi, rääkimata katsest politsei eest ära sõita," rääkis Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin. "Politseinikud otsustasid Narva kesklinnas rahvarohkes ja tiheda liiklusega tänaval sõidukit mitte sundpeatada, et mitte ohtu panna teisi liiklejaid."

Narolin ütles, mehel on 14 kehtivat karistust, sellest 11 liiklusalased. Viimane karistus määrati talle joobes juhtimise eest, millega kaasnes juhtimisõiguse äravõtmine üheksaks kuuks. Seetõttu kasutaski mees sõidukit, mille juhtimiseks ei nõua praegune liiklusseadus B-kategooria juhiloa olemasolu.

"Me näeme, et rahatrahvid ja isegi juhtimisõiguse äravõtmine ei ole sellele ohjeldamatule liiklusrikkujale mingit mõju avaldanud ja ka talle määratud rahatrahvid on tasumata. Sellepärast taotlesin kohtus mehele aresti, et ta vähemalt mõneks ajaks liiklusest kõrvaldada," lisas Narolin.