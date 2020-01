VIDEO | Narva arestimajast põgenemiseks politseiniku tappa üritanud kurikaelad astusid kohtu ette

Kašintsev oli aga 7. mai varahommikul kella 5.20 ajal Narvas Imbi baari juures koos kamraadi Maksim Alakiga peksnud 47-aastast meest, põhjustades talle eluohtlikku tervisekahjustuse.

Eelvangistuse kambrisse viinud vägivalla teod lisati samuti süüdistusele juurde.

Dodonov ja Kašintsev oma süüd ei tunnista. Nad väitsid, et nad planeerisid küll põgenemist, aga mitte tapmist.

Kašintsevi kaitsja viitas ka sellele, et tema kliendi ohvri ehk arestimaja spetsialisti vigastused ei olnud tõsised - kõigest kriimustused. Vastupidiselt prokuratuuri arvamusele väitis advokaat veel, et Kašintsev ei löönud tahtlikult spetsialisti pead vastu seina ja ei andnud endale aru, et tegemist on politseiametnikuga.

Täna alanud kohtuprotsessi istungid on esialgselt määratud 6. veebruarini.