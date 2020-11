VIDEO | Marti Kuusik peab prokuratuuri esitatud süüdistust õhul põhinevaks

Kuusik ütles, et temast sõltumatult on kohtuasi veninud. "Loomulikult lähen siia selleks, et selgitada riiklikul tasemel välja, et kõik süüdistused on õhul põhinevad," ütles Kuusik ja kinnitas, et süüdistusel pole tema meelest mingit alust.

Kuusik ütles, et tal on palju toetajaid ja sedasi saab olukorrast läbi liikuda. Kuusik ütles, et on toimikuga tutvunud, aga ei täpsustanud, mis tõenditele prokuratuur süüdistused üles on ehitanud.