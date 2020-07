VIDEO | Männiku karjääri äärne sõidutee on sinna pargitud autodest umbes. Mööda kihutavad masinad kiirusel 90 km/h

Saku elanikud on parkimisprobleemist Männiku karjääri juures väga häiritud. Delfiga rääkinud kohalik ütles, et kitsas teeserv on iga päev mitu kilomeetrit täis pargitud. "Autod kihutavad seal 90 km/h, samal ajal avavad inimesed maantee poolt uksi, töllerdavad maanteele. Kõige jubedam on vaadata napsuseid inimesi ja lapsi," nentis ta.

Kohalik lisas, et seal on ka tagasipöördekoht, kust on võimatu sõita nii, et keegi teeb ühelt rajalt tagasipööret linna poole, keegi soovib sõita kõrvaltrajalt Saku poole ja samas on teeserv paksult täis pargitud. "Ootame laibad ära...," sõnas ta.

Lääne-Harju piirkonnavanem Mart Meriküll ütles, et karjääri juures on parkimisega probleeme eelkõige suvel, kui inimesed soovivad külastada kettagolfi radasid või veespordiparki ning pargivad oma sõiduki tee äärde peatumis- ja parkimiskeelu alasse.

"Oleme koos maanteeameti ja kohaliku omavalitsusega otsinud võimalusi probleemi lahendamiseks ning piirkonnas on olemas kõik märgid, mis selgitavad inimestele parkimiskorraldust. Karjäärist natuke edasi sõites on loodud parkimisvõimalused. Sellest hoolimata eelistavad paljud inimesed enda mugavuse tõttu parkimiskorraldust rikkuda," tõdes Meriküll.

Parkimisprobleemi lahendab vaid jahe ilm

Saku abivallavanem Tanel Ots ütles, et suvel Männiku teel parkimine ja sellega seotud liiklusohtlikud olukorrad on vallavalitsusele muret teinud kolm aastat, alates sellest, kui sinna rajatud Estrella Wakepark populaarsust kogus.

Lisaks koostööle politsei ja maanteeametiga on vallavalitsus teinud probleemi lahendamiseks mitu ümberkorraldust.

"Kolmandat hooaega on vald kokkuleppel krossiraja omanikuga suunanud kõiki vastavate liikluskorralduslike vahenditega ajutisele parkimisalale Männiku krossiraja alguses, kuhu mahub hinnanguliselt paarsada autot. Sealt viib hinnatud supluskohta kergliiklustee. Paraku peab suur osa suvitajaid mõnesajameetrist jalutuskäiku liiga pikaks ning otsib autole kohta suure liiklusega maantee ääres," ütles abivallavanem.

Kuna ka keelumärgid ja politseinike tehtud trahvid inimesi ei heiduta, nentis Ots, et paraku suudab parkimismure lõpetada vaid jahe ilm.