VIDEO | Maasturijuht tegi jalgratturi suunas ohtliku manöövri, politsei alustas menetlust

Gennadi Murašini pardakaamera videolt on näha, et jalgrattur sõidab rahulikult tee ääres, kui temast mööduva Range Roveri juht teeb tema suunas äkilise manöövri, mis näib selgelt tahtlikuna.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe lausus, et politsei on sellest videost teadlik ning asjaolude väljaselgitamiseks alustati menetlust, et vestelda mõlema osapoolega. "Selline käitumine autojuhi poolt on äärmiselt kahetsusväärne ning lubamatu. Olenemata põhjusest, mis ajendas sõidukijuhti niimoodi käituma, ei tohi tahtlikult liiklusohtlikke olukordi tekitada," kinnitas Kullamäe.

"Kui sellist käitumist siiski liikluses märgatakse, tuleb sellest esimesel võimalusel politseile teada anda, et saaksime kiiresti reageerida," lisas Kullamäe.