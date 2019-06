VIDEO | Liiklushuligaan filmis, kuidas ta Lexusega 260 km/h kihutas ja siis masin üle katuse paiskus

Paistab, et juht filmis selle ise. "Vaatame kuidas, kurat, hakkab kerima," ütles juht ise ja vajutas gaasi põhja.

Viljandi vallas Soe külas juhtunud õnnetusest andis häirekeskusele 31. mai hommikul kella 6 ajal teada juhuslik mööduja. Teatele reageerinud politseipatrull leidis Viljandi-Rõngu maantee 30. kilomeetrilt eest vaid teelt välja kraavi sõitnud ja seal katusele rullunud sõiduauto Lexuse. Ühtegi inimest selle juures ega sees ei olnud. Politseipatrull püüdis ühendust saada nii sõiduki omaniku kui ka masinast leitud dokumentidel kirjas olnud isikuga, kuid mõlema telefonid jäid korrakaitsjatele tummaks. Õnnetuse täpsemad üksikasjad on selgitamisel.

Politsei toonitab, et kihutades on oht avariisse sattuda ja viga saada vägagi tõenäoline olgugi, et paljud juhid usuvad nagu nad suudaks sõidukit kontrollida igal ajal, ka suurematel kiirustel. "Suurel kiirusel juhitavuse kaotades, teelt välja sõites ja millegigi kokku põrgates ei tule enam mängu õnn, vaid füüsika, mis otsustab lõpuni, kas autos olijad jäävad ellu või mitte. Kui nähtud video vastab tõele, siis näib, et sel korral mängis õnn füüsika siiski üle. Autojuhi ellujäämine sellisel kiirusel juhtuva õnnetuse korral on puhas ime," ütles Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juht Alar Sadam.

Ta lisas, et oma masina võimete katsetamine ja kiiruskatsed jäägu rallisõitjate pärusmaaks või võetagu need ette turvalisel ja selleks ettenähtud kinnisel rajal. "Autoroolis on juhil reageerimiseks ja õigete otsuste vastuvõtmiseks vaid mõned sekundid ja sellise kiiruse puhul veelgi vähem, mistõttu on õnnetuse ärahoidmine väga raske, eriti veel juhil, kes samal ajal püüab kõrvaltegevusena veel oma ettevõtmist jäädvustada," sõnas Sadam.