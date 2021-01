VIDEO | Kristian Jaani: sellistele sündmustele ei saa ühiskonnas kohta olla

Jaani ütles, et sellised juhtumid, nagu eile Ümera tänaval aset leidis, on väga traagilised. Erandlikud, aga väga traagilised.

"Tapmised ju tihtipeale pannakse toime omavahel tuttavate inimestega või inimestega, kes tarbivad omavahel alkoholi. Aga sellised traagilised sündmused, nagu eile, on erandlikud. Aga see kuidagi ei vähenda traagilisust. Inimesed on saanud hukka ja sellistele sündmustele ühiskonnas kohta olla ei saa," rääkis Jaani.

Jaani küll usub, et kõik sündmused on ennetatavad, kuid eilse tulistamiseni ei viidanud miski, sest võimaliku tüli kohta politseile varasemalt teavet tulnud ei olnud. Tulistamises kahtlustatav on politseile rääkinud, et teda viis sellise teoni naabritelt kostunud müra.

"Meie reageerisime sellele sündmusele eile esimest korda ja paraku sellises olukorras, kus üks inimene oli surnud," ütles Jaani.

Nüüd on Jaani sõnul kõige olulisem viia võimalikult kiiresti ja operatiivselt läbi eesolevad menetlustoimingud, et kõik asjaosalised saaksid mingigi südamerahu.

"Loomulikult ühtegi inimelu see tagasi ei too, aga eesmärk on toimingutega kiiresti lõpule minna," kinnitas Jaani.