VIDEO | Kolme hukkunuga põlengu raskete päästetööde ajal pandi pihta politsei vilkur

Jõhvi politseijaoskond andis teada, et palub abi inimestelt, kes teisipäeval Aa külas nägid pealt hooldekodu tulekahju ajal vilkuri vargust politseiautolt või teavad midagi juhtunust.

"Päästjad, arstid ja politseinikud tegid kõik, et inimeste elusid päästa," teatas Jõhvi politseijaoskond, et hoolimata rasketest päästetöödest suudeti hooldekodust välja aidata üle 40 elaniku, kellest paljud olid liikumisraskuste tõttu täiesti abitud.

Samal ajal, kui operatiivteenistused inimeste elude eest võitlesid, rüüstas keegi sündmuspaiga lähedale pargitud politseisõidukit ja pihta pandi vilkur.

Politsei palub inimestel sellest teada anda Kohtla-Järve piirkonnavanemale Sofia Sarapile aadressil sofia.sarap@politsei.ee või telefonil 53468034.

"Loodame, et vilkuri võtjal on endal piisavalt väärikust ja julgust, et politseiga ühendust võtta," teatas jaoskond.

Tulekahju nõudis kolm inimelu

Aa küla pansionaadis oli tulekahju tekkimise ajal 47 inimest, kellest kaks töötajad. Päästjad alustasid koheselt sündmuspaigale jõudes inimeste evakueerimisega. Kahjuks leidsid päästjad hoonest kaks hukkunut ning üks inimene suri kiirabiautos teel haiglasse.

Päästetöid raskendasid nii keerulised lumeolud kui ka väga tugev tuul. Ka hooldekodu elanikele tellitud buss oli saabudes mõnda aega lumes kinni tänu tugevale tuisule.