VIDEO | Kas tunned ära? Politsei otsib kaheksa autot põlema pannud isikuid

25. märtsil kella 3.04 tuli teade, et Narvas Kreenholmi tänaval põlevad mitu autot. Sündmuskohal selgus, et põleb viis sõiduautot, kuid esialgsel infol said kahjustada kaheksa sõidukit.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov räägib, et toimunu jäi turvakaamerate salvestisele, millelt on näha, et kaks seni kindlaks tegemata inimest süütasid ühe auto ning teised süttisid põlema tugeva tuule tõttu. „Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus ning teeme omalt poolt kõik, et teo toimepanijad võimalikult kiiresti tuvastada,“ lisas Maslennikov.

Inimesed põlengus viga ei saanud. Teoga tekitati kahju ligi 20 000 eurot.

Politsei palub kõigil, kes tunnevad ära videos olevad mehed või kel on juhtunu kohta infot, sellest teada anda meilil [sergei.maslennikov@politsei.ee%20]sergei.maslennikov@politsei.ee või helistades numbrile 53025532.

Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku asja rikkumist ja hävitamist käsitleva paragrahvi järgi.