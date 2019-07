VIDEO | Juht manööverdas oma autoga vastassuunavööndis ja põikas isegi teelt välja. Politsei pidas ta kinni ja masinast leiti narkootikume

26. juulil kella 17.20 paiku sai politsei teate, et Nõost Tartu poole liigub Ford, mille juht sõidab kohati vastassuunavööndis ja teeb teisi kahtlasi manöövreid.

Politseid teavitanud juht saatis Delfile oma pardakaamera video (kell on seal valesti seadistatud, näitab, et 18.20 paiku, tegelikult tunnike varem - toim). On näha, kuidas Ford kaldub vahepeal vastassuunavööndisse, siis aga suisa teeperve. Hoog aga ei rauge ning juht kihutab autoga ringtee kaudu Tartu linna.

Politseipatrull sõitis masinale linnaserva vastu ning pidas sõiduki Riia tänaval kontrollimiseks kinni. Lõuna prefektuurist kinnitati Delfile, et sõiduki läbiotsimisel leiti narkokahtlast ainet, mis saadeti ekspertiisi ning narkoekspertiisi toimetati ka autojuht, 26-aastane mees.

"Politsei alustas juhtunu uurimiseks menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis," märkis PPA pressiesindaja Kerly Virk.