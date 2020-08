VIDEO | Joobes ratturid ja jalakäijad seavad oma elu liikluses ohtu. Mõni sõidab vastu posti, teine ületab süüdimatult sõiduteid Delfi TV RUS

Esimese poolaastaga on Eestis jalgratturitega õnnetusi juhtunud juba üle 150, mis on poole võrra suurem kui mullu. Palju juhtub välditavaid õnnetusi just neil ratturitel, kes enne sadulasse istumist on kõvasti alkoholi pruukinud. Joobes ratturid ja jalakäijad on liikluses