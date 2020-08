VIDEO | Joobes juht üritas oma Mercedesega motopolitseiniku eest minema kihutada

Pärast vähem kui kümneminutilist tagaajamist jooksis Mercedese juht autost välja ning võttis jooksmise suuna metsa poole, kuid sai kiiresti kinni peetud. Lisaks kiiruseületamisele tuvastas politsei mehel ka alkoholijoobe.

„Taaskord oli Narva politseijaoskonna ametnike poolt kinni peetud vastutustundetu juht, kes pidas võimalikuks politsei eest ära põgeneda, et vältida karistust. Enne lõplike asjaolude väljaselgitamist ning tagaajamise taktika valikut arvestab politsei ka seda, et säärase meelevaldse käitumise põhjuseks võib olla ükskõik milline motiiv, ulatudes isegi raskema kuriteo toimepanemiseni. Antud hetkel on selge, et selle põgenemise põhjuseks oli liiklusrikkumine joobes juhtimise näol,“ selgitas Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksandr Urb.

Ta lisas, et taoline vastutustundetu käitumine aina süvendab rikkuja seisu ning ohustab teisi liiklejaid. „Põgenemisel pole mõtet, sest juhti peetakse igal juhul kinni. Politsei reageerib mittepeatumistele väga tõsiselt – põgenev juht ei saa loota sellele, et lõpliku karistuse langetamisel tullakse talle vastu,“ ütles Urb.