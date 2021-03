VIDEO JA FOTOD | Võhmas pussitatud poistele esmaabi andnud naaber on hämmingus: Nii ootamatu. Ja veel esmaspäeval!

Andres Putting Fotograaf-videoreporter Mari Eesmaa reporter RUS 1

Eile õhtul ründas 37-aastane Raili Võhmas kaht poissi – 8- ja 10-aastast. Linnaelanikud, kellega Delfi kõneles, teavad öelda, et Railil on olnud probleeme vaimse tervisega. Võimalik, et teda ajas närvi laste tembutamine, pakuvad kohalikud, kuid ei õigusta naise käitumist.