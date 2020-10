VIDEO ja FOTOD | Võhandu jõel süttis matkapliidist kaater, alus hävis tules täielikult

Päästjate saabumise ajaks oli paadil olnud inimene politsei ja piirivalve kaatri abil juba kaldale jõudnud ja viga ei saanud. Päästjad kustutasid kaatri kella 15.19-ks. Veesõiduk hävis tules.

Foto: Päästeamet

Saatse kordoni juht Arvi Suvi rääkis, et teade Võhandu jõel Võõpsu sadama lähistel hätta sattunud laevnikust laekus piirivalvuritele pühapäeval kella 13 paiku. „Abi vajanud mees rääkis, et oli oma laevas süüdanud matkapliidi, kui selle leek lakke lahvatas ja aluse põlema pani. Tuli levis selle kapteni sõnul väga kiiresti ning kuigi kaatris viibinud mees püüdis põlengu esialgu ise tulekustutiga kontrolli alla saada, tuli tal ühel hetkel siiski enese elu päästmiseks laevalt kaldaäärsesse pilliroostikku hüpata. Õnneks jõudis mees enne vette hüppamist enesega kaasa krabada mobiiltelefoni, mille kaudu oma hättasattumisest kohe teada anda sai,“ kirjeldas kordoni juht.

Hätta sattunud mehele läks appi nii lähim piirivalvekaater kui ka sadamast ühes päästjatega startinud teinegi piirivalvealus. „Paadist vette hüpanud päästevestita mees leiti aluse lähistelt, kus ta nabani vees ühe pilliroomätta otsas abi ootas,“ kirjeldas kordoni juht. Ta lisas, et mees aidati piirivalve alusele ning toimetati turvaliselt kaldale. Suvi sõnul pikalt jahedas vees olnud mees siiski meedikute abi ei vajanud ning üleüldiselt võib ta ilmselt oma teist sünnipäeva tähistada, sest kui sarnane õnnetus juhtunuks sügavamas vees, poleks tagajärjed inimelule ilmselt sedavõrd kerged olnud, iseäranis arvestades päästevesti puudumist ning aluse täielikku hävimist.

Piirivalvekordoni juhi sõnul on praegu veel lõpuni teadmata, mis matkapliidi süütamisel juhtus või valesti läks, et sedavõrd ulatuslik tulekahju puhkes. „Lahtise tulega ümberkäimisel tuleb alati olla ettevaatlik ning seda eriti olukordades või kohtades, kus õnnetuse juhtudes on ohukoldest eemaldumine raskendatud. Sestap tuleb matkapliidi süütamisel alati hoolega jälgida, et see oleks kindlal alusel ning selle ümber ei oleks kergesti süttivaid esemeid,“ kirjeldas Suvi.