VIDEO ja FOTOD | Vabaduse väljakul leitud kahtlane kohver tekitas pommihirmu

Politsei vahendab: "Häirekeskusele teatati täna kella 19 ajal Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul põõsas olevast kahtlasest kohvrist. Politsei piiras ohuala, et tagada inimeste turvalisus. Seepärast on hetkel kõrvalistel inimestel lähistel liikumine keelatud ning samuti on piiratud ühistranspordi liikumist, kuniks demineerijad selgitavad, millega täpsemalt tegu,".

Demineerijad selgitasid, et kohver oli tühi ja kuivõrd ohtu kellelegi ei ole, siis liiklus ses piirkonnas on nüüd taastatud nii sõidukitele kui jalakäijatele.

Pommikahtlus Vabaduse väljakul Foto: Delfi lugeja