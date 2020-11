VIDEO ja FOTOD | Uskumatult hirmus olukord: mees jäi Tallinnas jalgapidi bussi ukse vahele, lohises tükk aega kaasa

„Esialgsetel andmetel seisis buss Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul, kui tegi vasakpööret Sõpruse puiesteele Magistrali keskuse poole. Buss jäi ristmikul seisma, kui reisijad teavitasid bussijuhti juhtunust. Reisijad vabastasid 29-aastase mehe bussi uste vahelt, väljusid bussist ja buss sõitis edasi. Õnnetuse põhjustanud asjaolud on praegu selgitamisel,“ rääkis Põhja prefektuuri avariigrupi vaneminspektor Heleni Puusemp.

Tallinna linnatranspordi AS kommunikatsioonijuht Olga Polienko ütles Delfile, et ettevõte teeb igakülgselt koostööd politseiga, et välja selgitada, kuidas ja miks õnnetus juhtus. "Kindlasti teeme omaltpoolt kõik selleks, et sarnane olukord enam kunagi ei korduks. Vabandame kannatanu ning kaassõitjate ees," teatas ta.

Pealtnägijate kinnitusel sõitis buss sündmuskohalt minema enne, kui kiirabi kohale tulla jõudis. Polienko ütles Delfile, et sääraseid väiteid on esialgu raske hinnata, kuivõrd asja uurib ikkagi politsei, ent kui see nii oli, siis kindlasti polnud see bussijuhi poolt õige tegu, pigem vastupidi.

Kohale saabunud kiirabi viis mehe haiglasse. Esialgsetel andmetel oli kannatanu alkoholijoobes.

Politsei palub täpsemate asjaolude selgitamiseks helistada hädaabinumbril 112 kõigil reisijatel, kes bussis olid ja juhtunut pealt nägid.

Ohtu sattus ka isik, kes üritas bussijuhti tehtud veast teavitada. Tagapool sõitva auto pardakaamera videost on näha, et auto ukse vahel kätega vehkinud reisija kukub sõiduauto uksest välja ning on sunnitud autode vahel üle Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmiku jooksma.

Bussis oleva kaamera salvestuselt nähtub politsei teatel, et kannatanud sattus ohuolukorda, kui üritas ristmikul bussiuksi lahti kangutada.

Bussis oleva kaamerasalvestuse kohaselt üritas 29-aastane mees bussiuksi lahti kangutada ja väljuda, kui buss ristmikul foori taga seisis.