VIDEO ja FOTOD | Tartu maakohus mõistis endise Tartu abilinnapea Artjom Suvorovi õigeks

Lisaks Suvorovile astusid kohtu ette talle altkäemaksu andmises süüdistatavad Kaido Sirge ja Ivan Zajats, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul vaidlustab prokuratuur tänase kohtuotsuse.

„Kuigi kohus esitas tänasel istungil ainult lühikokkuvõtte põhistustest ehk selgitas oma otsust lühidalt, andis see siiski prokuratuurile piisava veendumuse, et kohtuotsuse vaidlustamine on vältimatu. Enne tuleb aga ära oodata kohtuotsuse täisversioon, et näha, kuidas kohus sellistele järeldustele jõudis,“ ütles Gross.

Kohus ei nõustunud kaitsja väitega kriminaalasja jälituslubade ebaseaduslikkuse osas. Kohtu hinnangul oli jälitusmenetlus seaduslik. Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus tervikotsuse teatavaks 4. aprillil 2019.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Tartu endist abilinnapead Artjom Suvorovit korduvas altkäemaksu võtmises, ühel juhul ka altkäemaksu küsimises ning kelmuse katses ametiisiku poolt. Samas kriminaalasjas esitati süüdistus altkäemaksu andmises Kaido Sirgele ja Ivan Zayatsile.

Süüdistuse järgi lubas Suvorov aidata ja ka aitas ajavahemikus 2015 kuni 2017 oma tuttavatel saada Tartu linnalt nende spordiklubidele erinevaid toetusi. Vastutasuks oma ametiseisundi kasutamise eest otsustusprotsesside suunamisel ja mõjutamisel sai Suvorov altkäemaksu nii sularahas kui ka varalist väärtust omavate esemete näol kokku üle 600 euro.