VIDEO JA FOTOD | Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski mõisteti toimingupiirangu rikkumises osaliselt süüdi

Semilarski: otsus tuleb edasi kaevata

"Minu jaoks on otsus üllatav ja jätkuvalt kinnitan, et ei ole tegelenud korruptiivsete tegevustega. Kindlasti tuleb tutvuda kohtuotsusega ja teha omad järeldused, aga esimene emotsioon on selgelt, et asi läheb edasikaebamisele," ütles Semilarski pärast otsuse kuulutamist ajakirjanikele.

Ta märkis, et tegemist on kohtuajaloos pretsedendiga, kus heidetakse ette toimingupiirangu rikkumist tutvus- ja sõprussidemete kaudu. "Sinu eraelu ja töised tegemised Tartu linnavalitsuses on kokku seotud ja veelkord kinnitan: olles tööl Tartu linnavalitsuses, käitusin oma parimate oskustega ja andsin endast parima ning on väga kahetsusväärne olla selles olukorras. Kuid selge on see, et selle sama eelpool nimetud pretsedendi tõttu tuleb see asi edasi kaevata ning katsuda võtta selgust kõrgemate kohtuastmetes," leidis Semilarski.

Semilarski ja Suvorovi kohtusaaga

2017. aasta oktoobris peeti altkäemaksu kahtlusega kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorov, keda kahtlustati mitmes korruptsioonikuriteos.

Suvorovile esitatud süüdistus korduvas altkäemaksu võtmises ja kelmuse katses ei olnud kohtute hinnangul eluliselt usutav ja tänavu jaanuaris jõustus tema suhtes õigeksmõistev otsus.

Tartu maakohus jõudis sellele otsusele juba mullu märtsis, kuid prokurör esitas kaebuse ringkonnakohtule, mis ei rahuldanud möödunud aasta oktoobri lõpus prokuröri kaebust ja jättis muutmata Tartu maakohtu 23. märtsi otsuse. Riigikohus keeldus 29. jaanuari määrusega Lõuna ringkonnaprokuratuuri kassatsioonkaebust menetlemast.