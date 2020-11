VIDEO JA FOTOD | Tartu endine abilinnapea Valvo Semilarski mõisteti toimingupiirangu rikkumises osaliselt süüdi

Semilarski: otsus tuleb edasi kaevata, prokuratuur pole veel otsust langetanud

“Minu jaoks on otsus üllatav ja jätkuvalt kinnitan, et ei ole tegelenud korruptiivsete tegevustega. Kindlasti tuleb tutvuda kohtuotsusega ja teha omad järeldused, aga esimene emotsioon on selgelt, et asi läheb edasikaebamisele,” ütles Semilarski pärast otsuse kuulutamist ajakirjanikele.

Ta märkis, et tegemist on kohtuajaloos pretsedendiga, kus heidetakse ette toimingupiirangu rikkumist tutvus- ja sõprussidemete kaudu. “Sinu eraelu ja töised tegemised Tartu linnavalitsuses on kokku seotud ja veelkord kinnitan: olles tööl Tartu linnavalitsuses, käitusin oma parimate oskustega ja andsin endast parima ning on väga kahetsusväärne olla selles olukorras. Kuid selge on see, et selle sama eelpool nimetatud pretsedendi tõttu tuleb see asi edasi kaevata ning katsuda võtta selgust kõrgemates kohtuastmetes,” leidis Semilarski.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Ken Kiudorfi sõnul on prokuratuur rahul, et kohus nõustus selles õiguslikult keerukas ja nüansirohkes vaidluses valdavas osas prokuratuuri süüdistustega. “Küll aga on sellele vaatamata kahetsusväärne, et õiguskaitseasutustel on põhjust taoliste juhtumitega tegeleda. Nüüd ootame ära kohtu kirjalikud põhistused ning olles nendega tutvunud, võtab prokuratuur seisukoha apellatsiooni esitamise osas,” ütles Kiudorf.

Semilarski ja Suvorovi kohtusaaga

2017. aasta oktoobris peeti altkäemaksu kahtlusega kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorov, keda kahtlustati mitmes korruptsioonikuriteos.