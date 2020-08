VIDEO JA FOTOD | Taksojuht aitas kinni pidada raskes joobes juhi

"Täna õhtul kella 19.30 paiku teatas tähelepanelik taksojuht häirekeskusele, et Tallinnas Pärnu maanteel asuva tankla juures on sõiduauto Volvo, milles viibinud seltskond paistis kõik alkoholi pruukinud olevat, ka juht," ütles Lääne-Harju jaoskonna patrullpolitseinik Marko Kislenko.

Veel enne, kui taksojuht kogu info häirekeskusele edastada jõudis, kiirendas Volvo suure hooga tanklast välja ja võttis suuna Vabaduse puiesteele. Talle järgnes ka taksojuht, kel õnnestus punase fooritule taga Volvole ette keerata ning tema teekond blokeerida.

"Samal ajal jõudsid sündmuskohale ka politseinikud, keda nähes püüdis Volvo juht oma masinale käiku sisse panna, et põgenema asuda. Politseinikud tõmbasid juhi rooli tagant välja, tal tuvastati raske joove, mistõttu peeti ta kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati otsejoones arestimajja“, selgitas Kislenko.

Tema sõnul on kogukonna tähelepanekud liiklust ohtustavate juhtide suunal muutunud juba praktiliselt igapäevaseks ning sellise koostöö ja liikluse ühiselt turvalisena hoidmise eest oleme igale abistajale südamest tänulikud.

"Roolijoodikutele ja ka teistele ohtlikele juhtidele pöörab ka politsei igapäevases liiklusjärelevalves nii pisteliste kontrollide kui ka mahukamate aktsioonidega teravat tähelepanu. Kuid lisaks politseile saavad ohtlike juhtide liiklusest kõrvaldamisel ja sinna üldse mitte lubamisel abiks olla ka kõik tähelepanelikud ja hoolivad inimesed," märkis Kislenko.

Ta rõhutas, et nähes purjus sõpra või võõrast autorooli kippumas on kõige lihtsam moodus temalt võtmed lihtsalt ära võtta, tema teekonda takistada või talle ise küüti pakkuda. "Kui aga sekkuda ei soovita või ei juleta, siis tuleb sellistes ohtlikest juhtidest kahtlemata politseile teada anda," lausus Kislenko. Ta lisas, et ennetus on parem kui õnnetus ja selle viimase vältimiseks sobivad kõik abivahendid ja lubatud võtted.