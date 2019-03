VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Pärnumaal põrkasid kokku liinibuss ja sõiduauto, viga sai kolm inimest

"Täna kella 16.25 ajal teatati avariist Pärnumaal Reiu külas, kus põrkasid kokku liinibuss ja sõiduauto," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk Delfile.

Sündmuskohal töötav Pärnu avariipolitseinik ütles, et esialgsetel andmetel liikus liinibuss peateel, kui põrkas kokku paremal pool kiirendusrajal liikunud Volvoga. Volvos sõitnud neljast inimesest viis kiirabi kolm inimest täiendavasse tervisekontrolli, sealhulgas ka Volvot juhtinud mehe. Bussijuht ja bussis sõitnud 45 reisijat viga ei saanud.

Politsei selgitas, et bussijuht oli kaine ja juhtimisõigusega. Sõidukijuhi ütlused võetakse menetluse käigus ning tema kainus selgub haiglas läbiviidavas kontrollis.

Avariipolitseinik märkis, et hetkel on õnnetuse üksikasjad veel ebaselged ning avarii täpne põhjus püütakse kindlaks teha edasise menetluse käigus. "Tasub siiski igal sõidumeetril meeles pidada, et tõsisemate tagajärgede vältimiseks peab sõidukijuhtide kogu tähelepanu olema liikluses toimuval, sõidukiirus lubatu piires ning turvavöö kogu sõidu vältel peal. Need on vaid mõned tähelepanekud selleks, et ootamatus liiklusolukorras end ja kaasreisijaid raskematest tagajärgedest säästa," märkis ta.

Liiklus avariipaigal saab peagi taastatud, hetkel tegeleb politsei juba avariis kahjustada saanud sõidukite teisaldamisega.