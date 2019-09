VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Õismäel evakueeriti kortermajast inimesi, kapo kinnitusel on tegemist lõhkeainega seotud sündmusega

Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp kinnitas inimeste seas liikuvaid jutte lõhkeaine kohta. "Tegemist on lõhkeainega seotud sündmusega. Osast korteritest tuli inimesed ohutuse tagamiseks evakueerida ja hetkel ei saa neid veel tagasi lubada."

Puusepp ütles, et menetlustoimingud võtavad veel aega ning kohe inimesed oma kodudesse tagasi ei pääse.

Puusepp ütles Delfile, et praegu pole võimalik rohkem täpsustada, millise juhtumiga seoses menetlustoiminguid tehakse.

Kohalik elanik rääkis Delfile, et ta käis kodust ära ja kui tagasi jõudis, oli tema kortermaja politseilintidega piiratud. "Mina ei tea, pomm pidi kuskil olema, aga mina ei tea," sõnas proua. Ta ütles, et viimasel paaril nädalal on kortermajas võõrad mehed käinud, kes ilusti teretasid, kuid olid talle tundmatud.

Linnaosavalitsus tuleb Õismäe tee 64 majast evakueeritud elanikele appi

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et hetkel ei ole teada, kui kaua menetlustoimingud võivad aega võtta. "Haabersti Linnaosa Valitsus on valmis abistama neid elanikke, kes seetõttu vajavad öömaja. Palume kõigil kel ei ole võimalik leida öömaja oma sugulaste ja sõprade juures pöörduda telefonil 56242925,“ ütles linnaosavanem.

"Hetkel on kõigil evakueeritutel võimalik kuni olukorral lahenemiseni minna Haabersti sotsiaalkeskusesse aadressil Õismäe tee 24," lisas Hanimägi.