VIDEO JA FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Õismäel evakueeriti kortermajast inimesi, kapo kinnitusel on tegemist lõhkeainega seotud sündmusega

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp kinnitas inimeste seas liikuvaid jutte lõhkeaine kohta. "Tegemist on lõhkeainega seotud sündmusega. Osast korteritest tuli inimesed ohutuse tagamiseks evakueerida ja hetkel ei saa neid veel tagasi lubada."

Puusepp ütles, et menetlustoimingud võtavad veel aega ning kohe inimesed oma kodudesse tagasi ei pääse.

Ta lisas, et praegu pole võimalik öelda, milline on selle juhtumi täpsem sisu, millega seoses menetlustoiminguid tehakse.

Kojupääsemist ootav mees teadis aga rääkida, et samas trepikojas elanud poiss olevat metsast "mingi asja" leidnud ning selle koju toonud.

Kohalikud lisasid veel, et ilmselt on tegemist granaadiga, mis leiti seitsmendalt korruselt.

Töölt tulnud noorem neiu ütles, et tema on kuulnud pommist ja nägi, kuidas midagi halli metallist kapsliga välja veeti.

Üks kohalik naine kurtis, et ta on šokis ning ta ei saa koju, kuna kortermajast on halb asi leitud.

Evakueeritud trepikojas elav naine rääkis Delfile, et ta käis kodust ära ja kui tagasi jõudis, oli tema kortermaja politseilintidega piiratud. "Mina ei tea, pomm pidi kuskil olema, aga mina ei tea," sõnas proua. Ta ütles, et viimasel paaril nädalal on kortermajas võõrad mehed käinud, kes ilusti teretasid, kuid olid talle tundmatud.

Linnaosavalitsus tuleb Õismäe tee 64 majast evakueeritud elanikele appi