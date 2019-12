VIDEO JA FOTOD | Riigireetur Herman Simm sai vanglast välja. Kommentaariks Delfile: häid jõule

Ta vabanes Tartu vanglast täna hommikul pärast kella kümmet. Delfi piltnik kirjeldas, et Simm toetus kargule ning nägi väsinud välja. Pikemaid kommentaare ta ei jaganud, soovis vaid häid jõule. Talle olid vastu tulnud lähedased, kes viisid ta asjad autosse ning koos sõideti minema.

25. veebruaril 2009 tunnistas Harju maakohus Simmi süüdi riigireetmises ning asutusesisese teabe edastamises ja mõistis talle kokkuleppemenetluse tulemusena liitkaristuseks 12 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse ning Simmilt mõisteti välja kaitseministeeriumi esitatud tsiviilhagi kuriteoga tekitatud kahju osas 20 155 000 krooni (ligi 1,3 miljonit eurot).

"Mis tehtud, see tehtud," ütles riigireetmises süüdi mõistetud Hermann Simm toona kapo ülekuulamisvideos. "Ja ausalt öeldes... tuleb vastutust kanda."

Tänavu detsembri hakul otsustas Tartu maakohus vabastada Simm temale tingimisi enne tähtaega. Tartu maakohus toob värskes määruses välja, et mida raskemaid kuritegusid on inimeselt karta, seda väiksem peab tema ennetähtaegseks vabastamiseks olema nende aset leidmise tõenäosus. Simmi puhul hindas kohus retsidiivsusriski väga madalaks. Kohus leidis, et Simmi ligipääs erinevale salastatud informatsioonile ning dokumentidele, mis võiks huvi pakkuda välisriikidele või nende organisatsioonidele, on ülimadal. Võimalikku retsidiivsusriski vähendab ka tema kõrge vanus ja tervislik seisund.