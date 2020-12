VIDEO ja FOTOD | Reidi teel hukkus liiklusõnnetuses 42-aastane mees

Politsei sai liiklusõnnetusest teate öösel kella ühe ajal. Liiklusõnnetus juhtus täna pärast südaööd Tallinnas Narva maanteel Russalka monumendi lähedal, kui sõiduauto Audi roolis olnud 42-aastane mees kaotas juhitavuse ja paiskus vastu teevalgustuse masti. Autos viibinud mees sai nii raskeid vigastusi, et suri sündmuskohal.

Esialgse info kohaselt võis sõiduki kiirus olla õnnetuse hetkel lubatust suurem. Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid, et hukkunud autojuht oli turvavööga kinnitatud ja sõiduki rehvid vastasid nõuetele. Keegi teine liiklusõnnetuses viga ei saanud.

Tallinna kesklinna politseijaoskonna välijuhi Artur Gelvei sõnul võib ka kõige väiksem kiiruseületamine lõppeda väga kurvalt. „Liikluses peab olema eriti ettevaatlik ja erilise tähelepanelikkusega tuleb jälgida piirkiirust nüüd, mil teelolud sageli muutuvad ja teedel on suurem jäiteoht,“ lisas välijuht.

11. detsembri seisuga on tänavu Tallinnas liiklusõnnetustes hukkunud 8 inimest.

Maanteeamet: teed on libedad

Maanteeamet teatas täna, et varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad. Lääne-Eestis sajab paiguti vähest vihma või lörtsi ning õhu- ja teetemperatuur on kõikjal Eestis miinuspoolel. Märjad sademed ja teekatte temperatuur alla 0°C on kõikjal Eestis tekitanud maanteedele jäidet ning märjad teepinnad on paljudes kohtades külmunud.



Prognoosi kohaselt püsib ennelõunal pilvisus veel Hiiumaal ning mandri loodeosas, mandri sisealadel taevas selgineb ja pärastlõunal püsib ilm sajuta. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni -4°C. Kõikjal Eestis on teepindade külmumise tõttu maanteedel suur libeduseoht. Palume liiklejatel olla ettevaatlikud!



Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:



Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega. Väldi möödasõite!