Päästeametist kinnitati Delfile, et süttinnud või süüdatud oli heinaküün. Kui päästjad kohale jõudsid, oli hoone katus juba sisse kukkunud. Tulekahju kustutati, hoones inimesi ei olnud ja keegi viga ei saanud.

Tulekahju tekkepõhjus on veel selgitamisel, praeguseks on teada, et elektrit hoones ei olnud.