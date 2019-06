VIDEO JA FOTOD | Purunenud rehviga Nordica reisilennuk tegi Tallinnas hädamaandumise

Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul tegi Kiievist väljunud Nordica lend number LO8312 täna kell 18.07 Tallinna lennujaamas hädamaandumise.

Keegi pardal olnud 31 reisijast ja 5 meeskonnaliikmest viga ei saanud.

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo ütles, et lend pidigi Tallinnas maanduma, kuid päästjad olid valmis ka selleks, et lennuki maandudes ei lähe kõik plaanipäraselt. "Õnneks sai lennuk edukalt vaatamata katkisele rehvile maanduda ning keegi 36 reisijast ega ka meeskonnast ei saanud viga," selgitas Uibo. Lennuki meeskond oli juba lennu ajal mõistnud, et rehv on tõenäoliselt katki. "Ilmselt oli seda lennu õhkutõusmise ajal Kiievis aru saada," täpsustas Uibo.

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja ütles enne lennuki maandumist Delfile, et suur hulk päästemeeskondi reageeris, et turvata Kiievist saabuva reisilennuki maandumist, sest lennukil olevat õhkutõusul rehv purunenud.

Intsident mõjutas lühiajaliselt ka lennuliiklust.

Lennurada avati kell 18.38.